ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme: Endişelerini dile getirdiler

Geçen ay resmen göreve başlayan Joe Biden ile Türkiye arasındaki ilk kritik temas dün gece gerçekleşti… ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından taraflar açıklamalarda bulunurken Ankara’nın açıklamaları ile Washington’ın açıklamaları birbirinden ayrıldı.

Hem Ankara hem de Washington, görüşme ile ilgili olarak tarafların iş birliğini genişletmek ve yapıcı bir ABD-Türkiye ilişkisi kurmak konusunda istekli olunduğuna dair açıklamalar yer alırken, iki yetkili arasındaki görüşmede anlaşmazlığın olduğu konular da gündeme geldi.

“WASHINGTON ENDİŞEYİ DİLE GETİRDİ”

Geçen yıllarda ABD-Türkiye hattında büyük bir gerilime sebep olan S-400 geriliminin yeniden gündeme geldiği kaydedilirken, Ankara’dan gelen açıklamada, “Görüşmenin sonunda S-400, F-35, ve PYD-YPG gibi iki ülke arasında anlaşmazlık alanı olan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği ifade edildi” ifadesi yer aldı.

Fakat Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise daha farklı bir ton kullanıldığı görüldü. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne tarafından yapılan açıklamada, Ankara’nın duyurduğu gibi tarafların iş birliğini artırmak ve ilişkileri geliştirmek konularının gündeme geldiği fakat ABD’nin “endişesini” de dile getirdiği kaydedildi.

“MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde de yer alan açıklamada Horne, “Sayın Sullivan, Biden yönetiminin yapıcı bir ABD-Türkiye ilişkisi kurmak ve ortaklık alanlarını genişletmek ve anlaşmazlıkları etkili bir şekilde yönetmek istediğini vurguladı. Biden yönetiminin transatlantik güvenliği NATO aracılığıyla kuvvetlendirmek istediğini söyledi ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının birlik içindeki bağlılık ve etkinliklere gölge düşürmesinden dolayı endişeyi dile getirildi. Sayın Sullivan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs konusundaki açıklamalarının desteklendiğini de söyledi” dedi.

Horne, “Görüşmede Sullivan, Biden yönetiminin demokratik kurumlara ve hukukun egemenliğini destekleyeceğini söyledi. İki yetkili Covid-19 salgını ve küresel iklim değişikliği gibi küresel zorluklarla ortak hareket etmek için, bölgesel gelişmelerde ortak çıkarlar için yakından temasta olmaları konusunda anlaştı” diyerek açıklamasını tamamladı.

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