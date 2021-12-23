ABD ile Türkiye arasında sahte pasaport gerilimi: Washington’dan açıklama geldi

S-400'den Demokrasi Zirvesi'ne kadar birçok konuda gerilimin yaşandığı ABD ile Türkiye arasında tansiyon yine yükseldi... Bunun sebebi ise dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama. Açıklamada, sahte pasaport sattığı tespit edilen bir diplomatın tutuklandığı belirtildi. ABD konuyla ilgili jet bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada “D.J.K.” olarak tanımlanan bir ABD’li diplomatın gözaltına alındığını duyurdu. Olayın geçen ay yaşandığı ve bu kişinin Almanya’ya gitmek isteyen bir Suriyeliye sahte pasaport sağladığı aktarıldı. Suriyelinin adı ise “R.S.” olarak açıklanırken pasaport veren ABD’linin ise Beyrut Büyükelçiliği’nde görev yaptığı kaydedildi.

Olayla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Yetkili, “Türkiye’de bir ABD vatandaşının gözaltına alındığının farkındayız. Bu şahıs, ABD diplomatı değildir. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor” dedi.

Polis yetkilileri ise İstanbul Havalimanı’nda bu adamın Suriyeli ile kıyafet değiştirerek diplomatik pasaportunu verdiği görüntülerin olduğunu aktarırken, gözaltına alınan adamın elindeki bir zarfta 10.000 dolar olduğu kaydedildi.

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