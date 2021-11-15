ABD ilk kez itiraf etti: Kadın ve çocukların da olduğu 80 sivili öldürmekle suçlanıyorlardı

ABD ordusu, Suriye'nin Baghuz kentinde düzenlediği hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 80 kişinin öldüğünü örtbas etmekle suçlanırken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sivil ölümlerini ilk kez doğruladı.

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ABD ordusu, Suriye’nin Baghuz kentinde düzenlediği hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 80 kişinin ölümünü örtbas etmekle suçlanıyor. Mart 2019’da gerçekleştirilen saldırılarda, ABD IŞİD kampını hedef aldığını iddia etmiş, saldırılarda ölen 16 kişinin IŞİD üyesi, 4’ünün de sivil olduğu açıklanmış, geri kalan 60 kişi hakkında bir açıklama yapılmamıştı.

ABD merkezli The New York Times’ın ortaya çıkardığı görüntülerde, ABD jetlerinin Fırat nehri kıyısında toplanmış çoğu kadın ve çocuk kalabalığın üzerine 500 librelik bir bomba attığı belirlendi. Hayatta kalanlar kaçmaya çalıştığı bu sırada jetin iki 2 bin librelik bomba daha attığı ve çoğunu öldürdüğü belirtildi.

EN BÜYÜK SİVİL KAYIPLARIN VERİLDİĞİ SALDIRILARDANDI

IŞİD’in Suriye’de yenildiğinin ilan edilmesinden sayılı gün önce gerçekleşen saldırıların, bugüne kadar cihatçılara karşı düzenlenen operasyonlarda en büyük sivil ölümlerinden birine neden olduğu öne sürüldü. Olayın detaylarının ilk kez ortaya çıkarıldığı vurgulanan haberde, “Baghuz saldırısı, IŞİD’e karşı savaş sırasında en büyük sivil kaybın verildiği olaylardan biriydi ancak ABD ordusu tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı” denildi.

Suriye kara kuvvetlerini desteklemek için sınıflandırılmış bir ABD özel kuvvetler birimi tarafından düzenlenen bombalamaların, ABD ordusunun Katar’daki el-Udeid hava üssündeki gözlemciler tarafından takip edildiği ve izleyenlerin “Bunu kim düşürdü?”, “Az önce 50 kadın ve çocuğun olduğu yere bomba attılar” ifadeleri yer alıyor.

CENTCOM’DAN AÇIKLAMA



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, sivil ölümlerin olabileceğini doğrularken, saldırıların IŞİD’e karşı düzenlendiği için ‘haklı’ olduğunu iddia etti. CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının daha yüksek olmasından endişe ettiklerini aktardı. Urban, “Soruşturmalar, DAEŞ üyelerinin direnmesinden kaynaklı 60’tan fazla diğer zayiatın durumunu kesin olarak tanımlayamadı. Bu belirsizliğin nedeni, videoda çok sayıda silahlı kadın ve en az bir silahlı çocuğun görülmesi, silahlı ve silahsız personelin tam sayısının kesin olarak belirlenememiş olması. Öldürülenlerin büyük bir kısmı saldırı anında aynı zamanda muharipti, ancak bu iki saldırıda öldürülen başka sivillerin de olması kuvvetle muhtemel.” dedi.

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