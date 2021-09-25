ABD medyasından dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumu: Meydan okuyor

BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta CBS News'a açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD medyasının gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili sözleri, "Erdoğan Rus füze savunma sistemi almak konusunda ABD için potansiyel risk olmasına karşın meydan okuyor" şeklinde yorumlandı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York’ta CBS News’a açıklamalarda bulundu. Kanalın dış politika muhabiri Margaret Brennan’la röportaj yapan Erdoğan, Rus yapımı S-400 savunma sistemiyle ilgili ABD kamuoyunun gündemine oturan ifadeler kullandı.

Brennan, Rus hükümetinin Türkiye’nin daha fazla S-400 satın alacağıyla ilgili iddiaları olduğunu söylerken, “Buna neden devam ediyorsunuz? Başkan Biden durmanız gerektiğinizi söyledi mi? sorusunu yöneltti.

‘GEREKENLERİN HEPSİNİ SÖYLEDİM’

Erdoğan bu soru üzerine, “Ben Başkan Biden’a gerekenlerin hepsini söyledim. Biz F-35 uçaklarını aldık. 1.4 milyar dolar ödeme yaptık. Ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika bize teslim etmedi. Patriot’ları istedik, maalesef bu konuda da yine aynı şekilde Patriot verilmedi. Trump döneminde de bunları görüştük, konuştuk. Trump, ‘F-35’ler için 1.4 milyar dolar veren Türkiye’ye bu F-35’leri niye vermiyoruz?’ dedi. Bunları dünya basınının önünde söyledi. Peki benim şu anda beş tane uçağım niye verilmiyor?” dedi.

‘MÜDAHALE EDEMEZSİNİZ’

Brennan, “Uçakların verilmeme sebebi S-400 satın almanız” diye araya girerken, Erdoğan, “Ona karışamaz. Siz bana Patriot vermeyeceksiniz. Savunma noktasında bir başka ülkeden alacağım savunma sistemine müdahale edemezsiniz” karşılığını verdi.

Brennan, “ABD’nin bunun NATO’nun tamamı için bir güvenlik riski olduğunu söyledikten sonra, size güvenmekte sorun yaşadığını anlıyor musunuz?” şeklindeki sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

“Kusura bakmasınlar. Türkiye’nin güvenlik riskini kim paylaşacak. Türkiye güvenlik sistemini temin edemezse birilerinin eline avucuna mı bakacak. Sen bana Patritot vermeyeceksin. Hangi ülkeden hangi savunma sistemini aldığıma da müdahale edeceksin. Böyle bir şey olamaz.”

Erdoğan, muhabirin, “O halde Rusya’dan başka bir set S-400 almaya niyetiniz var gibi. Sözleriniz bunu gösteriyor” şeklindeki çıkışını da, “Tabii ki, evet” diye yanıtladı.

CBS News’un internet sitesinde de yayınlanan röportajda, “Erdoğan Rus füze savunma sistemi almak konusunda ABD için potansiyel risk olmasına karşın meydan okuyor” yorumunda bulunuldu.

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