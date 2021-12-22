ABD: Rusya Ukrayna’yı işgal ederse yaptırımlar masada

ABD'li yetkililerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararı vermesi durumunda Rusya'nın ekonomisini sekteye uğratmak için katı ihracat kontrol önlemleri uygulamayı değerlendirdiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan üst düzey hükümet yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda sert yaptırımları gündemine alabileceğini duyurdu.

Üst düzey hükümet yetkililerinin Salı günü gerçekleştireceği toplantıda tartışılacak olan önlemler, Ukrayna sınırına on binlerce asker yığan Rusya’nın ülkeyi işgal etmesi durumunda Biden yönetiminin getirmeyi değerlendirdiği ekonomik yaptırımlara ek olacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Putin’i olası bir askeri harekat konusunda uyarmak için Rusya’yı yıkıcı eylemlerle tehdit etmişti. Putin ise, Rusya’nın bir işgal planladığı iddiasını yalanlamıştı.

Değerlendirilen önlemler, Rusya’nın akıllı telefonları, önemli uçak ve otomobil parçalarını ve diğer birçok sektörden malzeme ithal etmesine engel oluşturabilir. Yetkili, önlemlerin Rus tüketiciler, endüstriyel operasyonlar ve istihdam üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceği bilgisini verdi.

“YENİ YAPTIRIMLARIN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEYECEK”

Yetkili, olası önlemlerin Rusya için eşi görülmemiş olacağını ve eski Başkan Donald Trump döneminde Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’nin gelişmiş yarı iletkenlere erişimini engellemek için Trump yönetimi tarafından uygulanan ve Biden yönetimi tarafından devam ettirilen yöntemlerin kullanılacağını söyledi.

Yetkili, ABD’li yetkililerin Avrupa ve Asya’da bu önlemlerden etkilenebilecek olan önemli ortaklarla yakın görüşmelerde bulunmayı ve uygun olan durumlarda işbirliğini teşvik etmeyi planladıklarını belirtti.

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