ABD, tamamen aşılananlara sınırlarını açıyor

ABD Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, corona virüsüne (Covid-19) karşı tamamen aşılanan yabancı turistlerin 8 Kasım tarihinden itibaren ABD'ye seyahat edebileceklerini kaydetti.

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Corona virüsüne karşı aşılama kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği ABD’den Covid-19’a karşı tamamen aşılanan turistlere sınırlarını açma kararı geldi.

ABD Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin Covid-19’a karşı tamamen aşılanan yabancı turistlere 8 Kasım’dan itibaren sınırlarını açacağını ve bu kişilerin son 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 testi ile ülkeye seyahat etmesine izin verileceğini belirtti.

Munoz, “ABD’nin yabancı uyruklu yolcular için aşı gerektiren yeni seyahat politikası 8 Kasım’da başlayacak. Bu duyuru ve tarih, hem uluslararası hava yolculuğu hem de kara yolculuğu için geçerlidir. Bu politika, halk sağlığı tarafından yönlendirilir, katı ve tutarlıdır” ifadelerini kullandı.

Alınan yeni karar kapsamında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan veya Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Acil Kullanım Listesi’ne dahil olan Covid-19 aşılarının uygulandığı kişiler ülkeye girmeye hak kazanacak.

Ayrıca DSÖ onaylı aşıların kabul edilmesi ile İngiltere’de yaygın olarak kullanılan AstraZeneca aşısının yanı sıra Çin’in Sinovac ve Sinopharm aşılarının uygulandığı turistlerin ülkeye girmesine izin verilecek.