ABD’de 15 aslanda Delta varyantı saptandı

ABD'de farklı eyaletlerdeki hayvanat bahçelerinde yaşayan 11 aslanın corona virüsünün Delta varyantına yakalandığı bildirildi. Hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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ABD’nin Denver ve Utah eyaletlerindeki hayvanat bahçelerinde 15 aslanın corona virüsü testi pozitif çıktı. Denver Hayvanat Bahçesi’nde 11 Afrika aslanı ve Utah’ın Hogle Hayvanat Bahçesi’nden dört Afrika aslanında öksürme, hapşırma ve yorgunluk dahil olmak üzere virüs semptomları saptandı.

Yetkililer, aslanların Delta varyantına yakalandıklarını açıkladı. Denver Hayvanat Bahçesi’ndeki tümü 1 ila 9 yaşları arasında olan 11 aslan, Fort Collins’deki Colorado Eyalet Üniversitesi Veteriner Teşhis Laboratuvarı’nda burun sürüntüleriyle test edildi

DAHA ÖNCE DE HİNDİSTAN’DA YAŞANMIŞTI

Hayvanat bahçesi görevlilierinden Brian Aucone yaptığı açıklamada, “Ülke genelindeki hayvanat bahçelerinde corona virüsü ile enfekte olmuş çok sayıda aslan ve kaplan yer alıyor.” dedi. Aucone, kendi hayvanat bahçelerinde yer alan, iki kaplanYuri ve Nikita’nın da Delta varyantına yakalandığını açıkladı. Aucone, “Neyse ki, corona virüse yaklanan hayvanların tamamen iyileşti. Diğer hayvanat bahçeleriyle de sürekli temas halinde olduklarını söyledi”

Daha önce de Hindistan’da Haydarabad kentinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki sekiz Asya aslanının Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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