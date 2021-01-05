ABD’de aşı tartışması alevleniyor: Tek doz bir kumar

Corona virüsü salgını dünya genelinde can almaya devam ederken, bir yanda mutasyon tehlikesi diğer yanda aşıların yetersizliği endişeleri giderek artırıyor.

BioNTech-Pfizer, Oxford-AstraZeneca ve Moderna’nın aşıları birer birer onay alsa da, yeterli stok bulunmaması aşılama kampanyalarında sıkıntı yaratıyor. Vaka sayılarının kış dönemiyle birlikte artmasıyla da uzmanlar farklı çözümler bulmaya çalışıyor.

Bunlardan biri de aşıların dozunu değiştirmek. Şu ana kadar geliştirilen aşıların büyük bölümü üç hafta arayla çift doz olarak uygulanıyor. Ancak İngiltere, daha fazla insanı korumak için iki doz arasındaki süreyi üç haftadan 12 haftaya çıkarmaya karar verdi. Böylelikle daha fazla insanın ilk doz aşıyı olabileceği ve korunabileceği düşünülüyor. İkinci dozun farklı aşılarla tamamlanabileceğini de düşünen İngiltere’ye ABD’den ‘aşıları karıştırmayın’ uyarısı gelmişti.

3’TE 1’İ UYGULANABİLDİ



ABD’de de hedeflerin tutturulamaması üzerine aşıların dozuyla ilgili tartışma sürüyor. Ancak başta Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) olmak üzere pek çok kurum aşıların dozunun değiştirilmemesi gerektiğini savunuyor. Washington Post’un haberine göre ABD’de halihazırda 15 milyonun üzerinde aşı dağıtılsa da, bunların yalnızca 4.5 milyonu uygulanabildi.

YETERLİ VERİ YOK



Aşıda ikinci dozun geciktirilmesinin bir kumar olduğunu belirten CDC uzmanları, bu riskin alınmaması gerektiğini savunuyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yetkilileri, iki dozlu yöntemin değiştirilmesine yönelik tavsiyelerin etkili olup olmadığına dair yeterli veri olmadığını duyurdu.

ETKİNLİK İKİNCİ DOZDAN SONRA



FDA Başkanı Stephen Hahn, Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozdan sonra yüzde 52 etkinlik oranının bulunduğunu vurgularken, ikinci dozun uygulanmasıyla birlikte koruyuculuğun yüzde 90’ların üzerine çıktığını hatırlattı. Hahn, bu nedenle mevcut planla yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

‘NE KADAR KORUYACAK?’

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ise, “Aşıda ikinci dozu üç ya da dört ay geciktirmenin nasıl sonuçları olacağına dair bir veri yok. Nasıl ve ne kadar süreyle koruma sağlayabileceğini bilmiyoruz. Elinizde yeterli veri olmadan böyle bir karar almak çok tehlikeli. FDA’nın etkin yol olarak gösterdiği iki doz yöntemini uygulamalıyız” dedi.