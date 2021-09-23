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ABD’de askeri üsse silahlı saldırı

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Fort George G. Meade Askeri Üssü'ndeki silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yayınlanma: 18:50 - 23 Eylül 2021 Güncellenme:
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ABD’de askeri üsse silahlı saldırı

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan yüksek güvenlikli Fort George G. Meade Askeri Üssü’nde silahlı saldırı olduğu bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Askeri üssün acil durum operasyon merkezi yöneticisi Jeffrey McClendo yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 09.46'da yaşandığını ve 5 kişinin yaralandığını ifade ederek, saldırganın yakalandığını aktardı.

McClendo, yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşmadı.

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