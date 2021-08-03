ABD’den İsrail’e ait petrol tankerine saldırıya ‘toplu yanıt’ uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran’ın Umman açıklarında İsrail'e ait petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğinden emin olduklarını belirterek, İngiltere, İsrail ve Romanya ile çok yakın temas ve koordinasyon içinde olduklarının ve saldırıya "toplu bir yanıt verileceğinin" altını çizdi.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Umman açıklarında İsrailli iş adamı Eyal Ofer'in Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Mercer Street adlı petrol tankeri 30 Temmuz’da saldırıya uğramıştı. Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giderken hareket saldırıya uğrayan gemide bulunan İngiliz ve Romanya uyruklu 2 mürettebat hayatını kaybetmişti. İsrail, İngiltere ve ABD saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’ın Umman açıklarında uluslararası sulardan geçen İsrail yönetimindeki petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğinden emin olduğunu belirtti. Blinken, “Cuma günü ticari gemiye yapılan saldırıyı tekrar kınamak istiyorum. Kapsamlı bir inceleme yaptık ve İran’ın bu saldırıyı gerçekleştirdiğinden eminiz” dedi.

ABD’nin İngiltere, İsrail, Romanya ve diğer müttefikler ile petrol tankerine düzenlenen saldırıya “toplu bir yanıt” bulmak için çalıştığını aktaran Blinken, “İngiltere, İsrail ve Romanya ile çok yakın temas ve koordinasyon içindeyiz” ifadelerini kullanarak, saldırıya “toplu bir yanıt verileceğinin” altını çizdi.

Blinken, saldırıyı “seyrüsefer ve ticaret özgürlüğüne doğrudan bir tehdit” olarak nitelendirerek, “İran’ın deniz taşımacılığına karşı da dahil olmak üzere bir dizi eylemde bulunduğunu gördük. Bu nedenle bu özel eylemin yeni bir şey olduğundan veya yeni hükümet için şu ya da bu şekilde herhangi bir şeye işaret ettiğinden emin değilim” dedi.