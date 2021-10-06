ABD’den itiraf: Onlarca ajanımız yakalandı, öldürüldü ya da ifşa edildi

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) "çok gizli" bir yazışmada dünya genelindeki birçok merkez ve üste görevli ajanlarının yakalandığını, öldürüldüğünü ya da kimliğini ifşa olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin istihbarat birimi CIA, yıllar sonra bir itirafta bulundu… Yetkililerin “top secret” yani “çok gizli” ibaresiyle hazırladığı yazışmalarda, ABD’nin farklı ülkelerde görevli onlarca CIA ajanının yakalandığı, öldürüldüğü ya da kimliğinin ifşa edildiği belirtildi.

New York Times gazetesinde yer alan ve büyük yankı uyandıran haberde, son yıllarda onlarca ajanın kaybolduğu belirtilirken bu isimler arasında CIA adına çalışan ve başka ülkelerde yaşayan kişiler olduğu da belirtildi. Özellikle Rusya, Çin, İran ve Pakistan’daki istihbarat hizmetlerinin CIA için zorluk yarattığı belirtilirken bu bölgelerde yaşayan bazı ajanların taraf değiştirdiği de belirtildi.

CIA’nin bu sorunlarla geçmişte de karşılaştığı fakat bu durumun artık kronik bir hale geldiği de yazışmalarda belirtiliyor. Belgede, Teşkilat’a yıllarca ‘veba’ olan sorunların belirtildiği kaydedilirken bunlar, “Kaynaklara çok fazla güvenmek, rakip istihbarat teşkilatlarını hafife almak, potansiyel riskleri hesaba katmadan muhbirleri işe almak” olarak sıralanıyor.

New York Times’ın haberi ile ilgili olarak CIA resmi bir açıklama yapmadı.

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