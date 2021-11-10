ABD’den ‘Kara Kartal’ adımı! Soğuk Savaş döneminden beri bir ilk

Almanya'da bulunan ve Soğuk Savaş döneminden beri ülkede bulunan ABD topçu birliği, yeniden faaliyetlere başlayacağını açıkladı. Topçu Birliği'nin sahip olduğu 'Kara Kartal' isimli silah, Rusya'ya da gözdağı olarak nitelendirildi.

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Soğuk Savaş döneminden bu yana Almanya’da bulunan ABD topçu birliği yeniden göreve başlıyor. Mainz-Kastel merkezli 56. Topçu Komutanlığı, tamamen geliştirildiğinde ve konuşlandırıldığında, ses hızının beş katından fazla veya yaklaşık 4 bin mil hızlanma kapasitesine sahip olacak olan ‘Kara Kartal’ silahını kontrol edeceklerini açıkladı.

ABD’nin bu hamlesi, Pentagon’un Rusya’nın artan hipersonik füze tehdidine karşı geldi. İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, Pentagon, Rusya’nın nükleer silah konusunda NATO ve ABD’nin önüne geçme ihtimalinden kuşku duyuyor.

TRUMP ANLAŞMADAN AYRILMIŞTI

Almanya’daki birlik, Sovyetler Birliği’nin çöktüğü 1991 yılında görevini bırakmış, balistik füze de Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşması uyarınca yasaklanmıştı. Bununla birlikte, INF, Rusya’yı şartları ihlal etmekle suçladıktan sonra 2019’da Trump yönetimi tarafından anlaşmadan çıkıldı.

Almanya’daki 56’ıncı Topçu Komutanlığı’nın, Kara Kartal dışında, ABD Donanması’nın Tomahawk seyir füzesinin karadan fırlatılan bir versiyonunu da alması bekleniyor.

TEST BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Topçu birliğinin komutanı General Stephen Maranian, yeniden faaliyet göstermenin “ABD Ordusu için Avrupa ve Afrika’ya çok alanlı operasyonlarda önemli yetenekler sağlayacağını” ifade etti. Almanya, ABD’nin Avrupa ve Afrika komutanlıklarına ev sahipliği yapıyor. Maranian, Avrupa’da hipersonik silahların gelişmesine atıfta bulunarak “gelecekte uzun menzilli yüzeyden yüzeye” füzelerin kıtaya yerleştirilebileceğinden söz etti.

Pentagon, ‘Kara Kartal’ ile bağlantılı üç “hipersonik teknolojiler, yetenekler ve prototip sistemler” testinin başarıyla gerçekleştiğini doğruladı. Ancak geçen ay Alaska’da bir hipersonik füze testi başarısız olduğu bilgisi paylaşıldı.

56’ıncı Topçu Komutanlığı, Soğuk Savaş sırasında NATO’nun anakara Avrupa’daki nükleer caydırıcılığını kontrol etti. Silahlarının çoğu, INF’nin imzalanmasından ve Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra kaldırıldı.Bununla birlikte, eski rakipler şimdi yeni bir silahlanma yarışındalar ve ABD, Rusya’nın yeni SSC-8 seyir füzesini geliştirmesi üzerine INF’yi çökerttiğini iddia ediyor.

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