ABD’den kritik Ukrayna açıklaması: “Daha fazla asker göndeririz”

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD'den yeni bir açıklama geldi.

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik son dönemde tırmanırken, ABD Başkanı Joe Biden Cumartesi günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde “korkunç bir bedel” ödeyeceğini ve yıkıcı ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

Biden gazetecilere verdiği demeçte, olası bir Rus işgali durumunda ABD kara muharebe birliklerini Ukrayna’ya gönderme olasılığının “asla masada olmadığını” belirtirken, ancak doğu kanadındaki NATO güçlerine destek için daha fazla kuvvet gönderebileceklerini söyledi.

‘EKONOMİLERİ İÇİN YIKICI SONUÇLARI OLABİLİR’

Cuma gecesi Amerika Birleşik Devletleri’ni vuran ölümcül kasırgalarla ilgili açıklamalarında bulunan Biden, Rusya-Ukrayna gerilimine de değindi. ABD Başkanı, “Başkan Putin’e kesinlikle açıkça söyledim … Ukrayna’ya yönelik net bir hareket edilirse, ekonomilerin için sonuçların yıkıcı olacağını da belirttim” dedi.

Geçen hafta Putin ile iki saat telefonda görüşen Biden, Rus lidere Ukrayna’ya bir harekat olması durumunda ülkesinin dünyadaki konumunun önemli ölçüde değişeceğini açıkça belirttiğini dile getirmişti. İkili daha önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, ardından Biden “Kibarcaydı, ama çok net bir şekilde belirttim. Eğer gerçekten Ukrayna’yı işgal ederse bunun ciddi sonuçları olacak. Mesajı aldığına eminim” ifadelerinde bulunmuştu.

Biden hafta sonunu Wilmington, Delaware’deki evinde geçirdi.

G-7’DEN MOSKOVA’YA MEKTUP

G-7’nin Dışişleri Bakanları da Liverpool’daki bir toplantının ardından Moskova’ya benzer bir mesaj göndererek, herhangi bir müdahalenin korkunç sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Mektupta ayrıca, Moskova müzakere masasına geri dönmeye çağırıldı.

Yetkililer, G-7 maliye bakanlarının enflasyon da dahil olmak üzere ekonomik endişeleri gözden geçirmek için Pazartesi günü online bir görüşme yapacaklarını, burada da Rusya’nın Ukrayna’ya karşı harekete geçmesi halinde olası yaptırımlara da değineceklerini söyledi.

LİTVANYA DA AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna, Rusya’yı olası bir büyük çaplı askeri saldırıya hazırlık olarak sınıra asker yığmakla suçluyor. Ancak Rusya herhangi bir saldırı planlamayı reddederken, Ukrayna ve ABD’yi istikrarsızlaştırıcı davranışlarla suçluyor.

Litvanya cumhurbaşkanlığı danışmanı, Biden’ın geçen hafta, Rusya sınırına yakın ülkelerin Rusya’nın 2014’te Ukrayna’nın Kırım bölgesini ilhakına benzer bir sonuçla sonuçlanabileceği konusunda artan endişeler arasında Orta Avrupa NATO üyelerine daha fazla askeri destek sözü verdiğini söyledi.

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