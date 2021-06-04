ABD’den Meksika’ya 1 milyon doz aşı desteği

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın kullanılmayan Covid-19 aşılarının yüzde 75'ini Birleşmiş Milletler (BM) destekli COVAX küresel aşı paylaşım programı aracılığıyla Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerine tahsis etmeyi planladığını açıklamıştı.

Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Meksika'ya 1 milyon doz Johnson & Johnson Covid-19 aşısı göndereceğini duyurdu. Obrador sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile konuştuk. Meksika'ya 1 milyon doz Johnson & Johnson aşısı gönderme kararını bize bildirme nezaketini gösterdiler. Meksika halkı adına kendilerine minnettarlığımızı ifade ettim” dedi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın kullanılmayan Covid-19 aşılarının yüzde 75'ini BM destekli COVAX küresel aşı paylaşım programı aracılığıyla tahsis etmeyi planladığı ve bu plan dahilinde özellikle Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerine odaklanılacağı belirtilmişti. Ayrıca bazı dozların da Kanada'ya gideceği duyurulmuştu.

ABD hükümetinin bu program aracılığıyla bu ayın sonuna kadar 80 milyon doz Covid-19 aşısı paylaşmayı planladığı ifade edilmişti.

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