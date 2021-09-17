ABD’den Türkiye’de bulunan bir kişiye yaptırım kararı
ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesini güncelledi. Yeni listede Türkiye'den de bir kişi yer aldı.
Dün gece Türkiye’deki 5 El Kaide destekçisine, terör örgütüne finansal destek ve seyahat yardımı sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulayan ABD Hazine Bakanlığı, bugün yaptırım kararını güncelledi.
ABD Hazine Bakanlığı’nın bugün yayınlanan güncellemesinde çok sayıda isim farklı sebeplerle yaptırım listesine alındı. Listede ikameti Türkiye’de bulunan 1981 doğumlu İran vatandaşı Muhammed Rıza Kazemi de yer aldı.
Kazemi’nin Irak Devrim Muhafızları bünyesinde bulunan Kudüs Gücü’nde görevli Meghdad Amini ile bağlantısı olduğu için yaptırım uygulanmasına karar verildiği belirtildi.