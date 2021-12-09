ABD’den Türkiye’ye heyet geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bir açıklama yaptı. Price, ABD'den bir heyetin aralarında Türkiye'nin de olduğu bir dizi ülkeye gideceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün gece yaptığı açıklamada bir heyetin Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Mısır’a gideceğini duyurdu.

Price, ABD’nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman’ın bugün bazı ülkelere ziyaret gerçekleştirmek için yola çıkacağını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Mısır’a gidecek Feltman ve heyetinin Etiyopya’da yaşanan gerilim ve şiddeti çözmek için uluslararası destek zemini aramak için görüşmeler gerçekleştireceği de kaydedildi.

Etiyopya’da hükümet ve muhalif gruplar arasında devam eden çatışmalar uluslararası kamuoyunda endişe yaratıyor.

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