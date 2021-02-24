ABD’den Türkiye’ye S-400 uyarısı

ABD ile Türkiye arasında devam eden S-400 gerilimi ile ilgili kritik bir açıklama ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) geldi.

Açıklamayı dün gece katıldığı basın toplantısında Pentagon Sözcüsü John Kirby yaptı.

Kirby, basın toplantısında Politico isimli medya kuruluşunun Pentagon muhabiri olan Lara Seligman’ın sorusunu yanıtladı. Seligman’ın, “Türkiye ile ilgili bir sorum olacaktı. Geçen hafta gerçekleşen görüşmede Türkiye ile ilişkiler konusunda bir gelişme yaşandı mı? Daha önce gündeme gelen bazı baskı unsurlarının yenilenmesi ile ilgili bir değişiklik oldu mu? Örneğin Türkiye’nin F-35 programına geri alınması, S-400’ler sebebiyle uygulanan yaptırımların gevşetilmesi ya da ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri’ne desteği bırakması gibi” sorusunu sordu.



Kirby, “Ben bu konuda NATO’yu işaret ediyorum. F-35 ve S-400’ler konusunda yönetimimizin politikasında bir değişiklik yoktur. Tekrar ediyorum, Türkiye’yi S-400’lerin teslimatı konusunda devam etmemesi konusunda uyarıyoruz. Bizce bu F-35’lerle uyumsuz ve Türkiye halen bu programdan çıkarılmış durumda. Bunları elinde tutmaması konusundaki çağrımızı yineliyoruz” dedi.

Pentagon Sözcüsü, “Size Türkiye’nin son 10 yıl içerisinde birçok kez ABD’den Patriot savunma sistemini satın alma fırsatı olduğunu hatırlatmak isterim. Fakat Türkiye bunun yerine Rusya’dan S-400 satın aldı” dedi.

NE OLMUŞTU?

NATO'nun en eski üyelerinden biri olan ve asker gücü bakımından ABD'nin ardından en kuvvetli ikinci orduya sahip üyesi olan Türkiye'nin Rusya'dan askeri teknoloji satın alması büyük tepki çekmişti.

Özellikle son yıllarda Avrupa'nın doğusundaki etkisini artıran Rusya'nın bu hamlesine tepki gösteren ABD, S-400 satın alındığı için Türkiye'ye yaptırımı gündeme getirmişti. Bu durum ikili ilişkilerin gerilmesine sebep olmuştu.

Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye’yi S-400’leri kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato’da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresi dolmasına çok az bir süre kala onaylanmıştı.

Türkiye ve Rusya, 2.5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını 2017’de imzalamış, Haziran 2019’da da hava savunma sistemleri Türkiye’ye nakledilmişti.

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