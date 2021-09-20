ABD’den yeni aşı kararı: Zorunlu oldu!

Beyaz Saray, kasım ayından itibaren tüm yabancı vatandaşların ABD'ye seyahatlerinde Covid-19 aşısının zorunlu olacağını açıkladı.

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’ye seyahat eden ancak Amerikan vatandaşı olmayan kişilere iki doz aşı zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Beyaz Saray, ABD’ye seyahat edecek 18 yaşından büyük kişilere aşı zorunluluğu getirirken, aşı olmayı reddeden Amerikan vatandaşlarına ise test olma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, uygulamanın Kasım ayı itibariyle devreye gireceği bildirildi.

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