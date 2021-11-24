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AB’den havayolu şirketlerine kara liste hazırlığı

Avrupa Birliği, Polonya-Belarus sınırında mülteci krizine yol açan insan kaçakçılığı faaliyetlerine karıştığı tespit edilen havayolu şirketleri ve tur operatörlerini kara listeye alacak.

Sozcu.com.tr
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AB’den havayolu şirketlerine kara liste hazırlığı

Polonya ve Belarus sınırında yaşanan mülteci krizi sonrası Avrupa Birliği’nden (AB) kritik bir adım geldi.

Mülteci krizine yol açan insan kaçakçılığı faaliyetlerine karıştığı tespit edilen havayolu şirketleri ve tur operatörleri AB’nin kara listesine girecek.

Hazırlanan taslak metne göre, kara listeye alınan şirketlerin uçakları, AB sınırları üzerinde uçamayacak. Söz konusu uçakların iniş ve yakıt ikmali yapması da yasaklanacak.

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