AB’den havayolu şirketlerine kara liste hazırlığı
Avrupa Birliği, Polonya-Belarus sınırında mülteci krizine yol açan insan kaçakçılığı faaliyetlerine karıştığı tespit edilen havayolu şirketleri ve tur operatörlerini kara listeye alacak.
Polonya ve Belarus sınırında yaşanan mülteci krizi sonrası Avrupa Birliği’nden (AB) kritik bir adım geldi.
Mülteci krizine yol açan insan kaçakçılığı faaliyetlerine karıştığı tespit edilen havayolu şirketleri ve tur operatörleri AB’nin kara listesine girecek.
Hazırlanan taslak metne göre, kara listeye alınan şirketlerin uçakları, AB sınırları üzerinde uçamayacak. Söz konusu uçakların iniş ve yakıt ikmali yapması da yasaklanacak.