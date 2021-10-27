ABD’li Senatörlerden Biden’a çağrı: Hindistan’a S-400 yaptırımı uygulanmasın!

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi nedeniyle arasının gergin olduğu ABD'de iki senatör Başkan Biden’a mektup yazarak, S-400 satın alması nedeniyle Hindistan’a yaptırım uygulanmamasını istedi. İki senatör, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından başlayan kriz, ABD’nin yaptırım kararlarıyla iyice tırmanmıştı.

Bugün de Demokrat ve Cumhuriyetçilerden oluşan 11 Temsilciler Meclisi üyesi ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a hitaben bir mektup yazarak, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmamasını istedi. Mektupta, “Erdoğan'ın Eylül ayında Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemi alacağını açıklamasının ardından ABD yapımı savaş uçaklarını satarak NAT müttefiki olmasına rağmen bir düşman gibi davranmaya devam eden bir ülkeye satarak ulusal güvenliğimizi riske atmayı göze alamayız” denildi.

“İŞBİRLİĞİ TEHLİKEYE GİREBİLİR”

Ancak Türkiye’ye karşı tüm bu hamleler yapılırken, ABD’li iki senatör, Başkan Joe Biden’ı Rusya’nın S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle Hindistan’a yönelik yaptırımları kaldırmaya çağırdı. Biden’a hitaben yazılan mektupta, yaptırımların iki ülke arasında artan işbirliğini tehlikeye atacağı vurgulandı.

Hindistan, bir süredir gerilim yaşadığı Pakistan ve Çin’e karşı savunma amaçlı beş S-400 füze savunma sistemi için 2018’de Rusya ile 5.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Ancak bu anlaşma, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) nedeniyle ABD'yle sorun yaşanmasına neden oldu.

BİDEN’IN KARARI MERAK EDİLİYOR

Bunun üzerine, Cumhuriyetçi Partili Teksas Senatörü John Cornyn ve Demokrat Partili Virginia Senatörü Mark Warner, Başkan Biden'a yazdıkları mektupla, Hindistan'a herhangi bir yaptırım uygulanmamasını istedi. ABD’li senatörler, Hindistan’a yönelik yaptırımların ABD'nin ulusal çıkarlarına aykırı olacağı ve ikili ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulundu.

2018 yılında Rusya ile 5.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan Hindistan’ın bu yılın sonuna kadar S-400’leri teslim alması bekleniyor. Hindistan, son dönemde askeri teçhizat alımını Rusya’dan ABD’ye çevirmiş durumda. Senatörler, olası yaptırımların bu eğilime de zarar vereceği görüşünü savunuyor.

ABD Başkanı Biden’ın Türkiye’ye yaptırım uygularken, Hindistan’a yönelik vereceği karar ise merak konusu…

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