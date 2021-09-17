ABD’li siyasetçi Pelosi: Uygur Türklerine yapılan soykırım problem yaratıyor ama…

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bugün katıldığı bir etkinlikte ABD-Çin ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House’un düzenlediği etkinliğe katılan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda Pelosi, ABD-Çin ilişkilerini masaya yatırdı. Türkiye’nin de sesini yükselttiği Uygur Türklerine soykırım konusunu hatırlatan Pelosi, buna karşılık Çin’le ilişkilerin belli bir seviyede tutulması gerektiğini dile getirdi.

Pelosi, “Uygur Türklerine uygulanan soykırım ve Güney Çin Denizi’ndeki saldırganlık problematik bir durum yaratıyor. Fakat biz her zaman onlara anlaşamadığımız konuları söylemeliyiz. Onlara saygı göstermemiz gerektiğini de anlamalıyız çünkü Çin’in boyutu ve konuştuğumuz her şeyde etkisi büyük” dedi.