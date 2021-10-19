ABD’nin en çok sevilen First Lady’si değişmedi

ABD'de her yıl yapılan en sevilen First Lady listesinin sonuçları açıklandı. 2021 yılında da sonuç değişmedi ve Jacqueline Kennedy en sevilen First Lady oldu.

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ABD’de Demokrat Parti’ye yakınlığıyla bilinen Zogby Analytics tarafından yapılan yeni bir araştırma, ülke tarihinin en çok sevilen First Lady’lerini ortaya koydu.

Eşi John F. Kennedy’nin suikastinin ardından kamuoyunda ilgi odağı haline gelen Jacqueline (Jackie) Kennedy, yüzde 65 ile birinci sırada yer aldı. Daha önce yapılan anketlerde de Kennedy en sevilen First Lady unvanını almıştı. Jackie’yi yüzde 50.8 ile Michelle Obama ve 50.2 ile Ronald Reagan’ın eşi Nancy Reagan takip etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 41’inci Başkanı George H. W. Bush’un eşi Barbara Bush listede sürpriz bir şekilde beşinci sırada yer aldı.

ABD’nin en sevilmeyen First Lady’si yüzde 27’lik oyu ile ülkenin 37’inci başkanı Richard Nixon’ın eşi Pat Nixon olurken, Nixon’dan bir önceki sırada ise yüzde 34’lük oranı ile ABD’nin önceki başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump yer aldı.

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