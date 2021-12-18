ABD’nin uyarılarına rağmen Rusya geri adım atmadı: Sınıra asker takviyesi

Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Rusya'nın sınırdaki askeri birimleri güçlendirmesiyle iyice tırmandı. ABD'nin uyarılarını dikkate almayan Rusya, sınıra askeri takviye yaptı.

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Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde artan gerilime ABD ve NATO ülkeleri de dahil olmuş, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen video konferans görüşmesi sırasında gerilimi düşürmeye çağırmıştı.

Ancak karşılıklı tüm açıklamalara rağmen, Rusya’nın son günlerde Ukrayna sınırına yeni askeri birlikleri toplamaya başladığı belirtildi.

İstihbarat kaynaklarının ABD merkezli CNN International’a yaptığı açıklamaya göre, sınır bölgesine daha fazla Rus askeri birliği gönderildi.

50’DEN FAZLA TABUR

ABD’li ve Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın askeri çabayı desteklemek için hava ve demiryolu sistemlerini de aktif hale getirdiğini öne sürdü.

En son ABD istihbarat değerlendirmeleri, Ukrayna sınırında ve çevresinde konuşlanmış 50’den fazla taburun yerleştirildiğini ve altı tanesinin daha yolda olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Tipik olarak her biri 900’e kadar personeli içeren bu taburlar; birlikler, topçular, tanksavar silahları, keşif ve mühendislik birimlerinin bir kombinasyonu olan savaş birimleri olarak öne çıkıyor.

RUSYA ‘GÜVENLİK GARANTİSİ’ İSTİYOR

Biden yönetimi, Putin’in henüz bir saldırı başlatıp başlatmamaya karar vermediğini değerlendirerek, bir Rus işgalini caydırmak için hala bir ihtimal olduğunu düşünüyor.

CNN’e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, “Görüşmelerin, daha sakin bir ortamda gerçekleşmesinin daha verimi olacağına inanıyoruz.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir taslak öneriye göre, Rusya ABD ve NATO’dan, NATO’nun daha doğuya genişlemeyeceğine ve Ukrayna’nın askeri ittifaka katılmasına izin vermeyeceğine dair bağlayıcı bir taahhüt de dahil olmak üzere güvenlik garantileri talep etti.

‘TAVİZ VERMEYECEĞİZ’

Rus yetkililer, bu hafta Moskova’dayken Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried’e önerileri sundu ve Donfried bu önerileri ABD müttefikleri ve ortaklarıyla paylaşacağını söyledi.

Ancak Biden, ABD’nin ne NATO ne de Ukrayna’nın geleceği konusunda herhangi bir taviz vermeyeceğinin sinyalini vermeye devam ediyor.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden’ın, Putin’e görüşme sırasında “Bir ulus başka bir ulusu sınırını değiştirmeye zorlayamaz; bir ulus diğerine siyasetini değiştirmesini söyleyemez ve uluslar diğerlerine kiminle çalışabileceklerini söyleyemez.” söylediğini de belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında bu açıklamaları onayladığını belirtirken, “Diyalogun özellikle şu anki gibi zor zamanlarda önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Maxar Technologies tarafından çekilen ve CNN’ye sağlanan son uydu görüntüleri, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bir yere asker ve teçhizat yığdığını gösteriyor. Görüntüler, Rusya’nın güneybatısındaki Soloti kentinde 7 Eylül ile 5 Aralık arasında Rus askeri araçlarının sayısında da bir artış olduğuna işaret ediyor.

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