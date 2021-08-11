Afgan sığınmacı vahşeti: Batılı gibi giyiniyor diye kız kardeşlerini infaz ettiler

Batı özlemiyle, Almanya’ya gelen ve sığınma isteyen Afgan iki kardeş Sayed ve Sayed H., batılı gibi yaşamak isteyen 34 yaşındaki iki çocuk annesi ablalarını, "Afganistan’daki gibi giyin" diyerek boğazını kesip katletti. Cesedi trenle 500 km öteye götürüp gömen iki Afgan kardeş yakalandı ve vahşi cinayetten korkunç ayrıntılar çıktı.

ALI GÜLEN

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Almanya, Afganistan'dan gelen sığınmacı iki erkek kardeşin vahşetiyle çalkalanıyor. 2013'te Berlin'e gelen ve Afganistan'da sevmeden evlendirildiği kocasından resmi olarak boşanan 9 ve 13 yaşında iki çocuk annesi Maryam H. (34), boşandıktan sonra batılı yaşam tarzını benimsedi.

Modern giyinmeye başlayan ve başka bir erkek arkadaş bulup onunla evlenmek isteyen Maryam'ın, 25 yaşındaki kardeşi Sayed H. ile 22 yaşındaki kardeşi Sayed, bunun inançlarına uymadığını öne sürdü.

ÖNCE BASKI YAPIP DÖVDÜLER

Bavyera'dan gelen Sayed H.‘yı karşılayan Sayed, ablalarının “İslam hukukuna göre boşanmamış olduğunu, türban takması ve kapalı giyinmesi gerektiğini” belirterek baskı yapmaya, kardeşlerini dövmeye başladılar.

Sık sık dayak yiyen ve arkadaşlarına durumu anlatamayan Maryam H., geçen hafta Berlin'de yaşayan kardeşinin bulunduğu eve çağrıldı. Burada iki erkek kardeş, boğazını kesip kafasına defalarca vurarak Maryam H.‘yi öldürdü.

TRENLE 500 KM GÖTÜRDÜLER

Kardeşler, ablalarının cesedini bir bavula koyarak Berlin'den trene bindi ve yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta Bavyera Eyaleti'ne götürerek orada gömdü. Alman polisi, titiz bir çalışmayla iki kardeşi yakaladı ve sorguya aldı. Kardeşlerin, “Bizde kadınların rolü sizdeki gibi değil. Bizde kadınlar öyle giyinmez. Ev işleri yaparlar, evle ilgilenirler. Çocuklara bakarlar” dediği belirtildi.