Afganistan lideri Eşref Gani’den Taliban’a gözdağı: Vatanı savunacağım

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban'ın ülkenin pek çok noktasında kontrolü ele geçirmesinin ardından ulusa seslendi. Gani, "Vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası müttefiklerimiz ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban’ın ülkenin 34 vilayetinin 18’inin merkezinde kontrolü ele geçirmesinin ardından sessizliğini bozdu.

Gani devlet televizyonunda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, “Geleceğinizden endişe ettiğinizi anlıyorum. Cumhurbaşkanınız olarak sizi temin ederim ki istikrarsızlığın yayılmasını, şiddeti ve halkımın yerinden edilmesini önlemeye odaklanacağım. Dayatılan çatışmanın masum insanların ölümüne, 20 yıllık kazanımların kaybına, kamu altyapısının tahrip olmasına ve uzun süreli istikrarsızlığa neden olmasına izin vermemeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

“Vatanı savunmaya devam edeceğim” diyen Gani, “Siyasi liderler, Afgan halkının çeşitli kesimlerinin temsilcileri ve uluslararası ortaklarımızla hükümet içinde kapsamlı istişareler yaptık. İstişareler devam ediyor ve sonuçlar yakında paylaşılacak” şeklinde konuştu.

Gani, ulusal güvenlik güçlerinin seferber edilmesinin öncelikli olduğunu ve ciddi eylemlerin değerlendirileceğini vurguladı.

KABİL KISKAÇ ALTINDA



Taliban militanları, ülkenin 34 vilayetin 18’inin merkezinde hakimiyet kurarken, Afgan hükümeti ise 16 vilayetin kontrolünü elinde bulunduruyor. Taliban, başkent Kabil’i kuzey ve güneyden kıskacına alırken ABD medyası, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Taliban’ın başkenti 72 saat ile 1 hafta arasındaki bir süre zarfında tamamen kuşatabileceğini belirtti.

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