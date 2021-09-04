Afganistan’da son vilayet de düştü… Taliban’dan kutlama ateşi katliamı: 17 ölü

Taliban, Afganistan'da son vilayetin de kontrolünü eline aldı. Başkentte kutlama ateşi açan Taliban militanları dehşet saçtı. Olaylarda 17 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilme kararı alması ve askerlerini tahliye etmesinin ardından Taliban kısa süre içerisinde ülkede kontrolü ele aldı.

Vilayet merkezlerini birer birer ele geçiren Taliban, kendilerine karşı direnen son vilayet olan Pençşir’de de hakimiyeti sağladı. 34. vilayeti de kontrol altına alan Taliban üyeleri başkent Kabil sokaklarını silah sesleriyle inletti.

Shamshad ve Tolo haber ajansının bölgeden aktardığı gelişmelere göre, kutlama ateşi kısa sürede dehşete dönüştü. Kabil’de 17 kişi hayatını kaybederken, 41 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Nangarhar vilayetinde açılan ateşlerde de en az 14 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

‘ATEŞ AÇMAYIN, ŞÜKREDİN’



Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, ölüm haberlerinin yayılması üzerine Twitter’dan bir açıklama yaptı. Mujahid açıklamasında, “Havaya ateş açmaktan kaçının ve bunun yerine Allah’a şükredin. Kurşunlar sivillere zarar verebilir. Gereksiz yere ateş etmeyin” ifadelerini kullandı.

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