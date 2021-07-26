Akdeniz’de göçmen faciası! Çok sayıda ölü var

Akdeniz'de düzensiz göçmen dramı devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu ve en az 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

IOM Sözcüsü Safa Msehli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgedeki balıkçılar ve sahil güvenlik güçleri tarafından hayatta kalanların kıyıya getirildiğini ifade ederken, hayatını kaybedenler arasında en az 20 kadın ve 2 çocuğun olduğunu aktardı.

Libya ve Tunus’tan Akdeniz üzerinden İtalya’ya ve Avrupa’nın diğer bölgelerine gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısı havaların ısınmasıyla son aylarda artış gösterdi.

BU YIL 194 GÖÇMEN ÖLDÜ

IOM'a göre, Libya açıklarında bu sene boyunca kadın ve çocuk dahil olmak üzere 14 bin 388 yasa dışı göçmen kurtarılırken, 194 göçmen hayatını kaybetti.

IOM, 492 göçmenin ise kayıp olduğunu kaydetti. Kurtarılan göçmenler, Libya’daki yasadışı göçmen kabul merkezlerine transfer edilirken bu merkezleri kapatmak için uluslararası çağrılar atılıyor.

Libya, 2011’de meydana gelen ve Muammer Kaddafi'nin dönemi sona erdiren Libya iç savaşının ardından, Avrupa'ya gitmek isteyen yasadışı göçmenler için bir çıkış noktası haline geldi.

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