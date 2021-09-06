Al Jazeera: Taliban Türkiye’yi Afganistan’a davet etti

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, Taliban'ın yeni Afgan hükümetinin tanıtımı seremonisine Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar'ı davet ettiğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’da kaos ve şiddet devam ederken, Taliban yeni yönetim biçimini ve kabinesini tanıtmak için kolları sıvadı.

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, bugün Taliban’ın Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’ı hükümetin tanıtım seremonisine davet ettiğini aktardı.

Al Jazeera’ya konuşan ve ismini açıklamayan bir Taliban yetkilisi, “Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar’a, yeni Afgan hükümetinin tanıtım seremonisine katılmaları için davet gönderdik” dedi.

Taliban’a konuşan yetkili kabinenin tamamlandığını açıkladı. Yetkili, “Taliban hem uluslararası kamuoyu hem de Afgan halkı tarafından kabul edilecek bir rejim yaratacak” ifadesini kullandı.

AFGANİSTAN’DA NE OLDU?

ABD önderliğindeki batılı güçlerin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmeye başlamasıyla birlikte etkisini artıran Taliban geçen ay ülke yönetimini ele geçirdi. Afgan hükümetine savaş açan Taliban, 15 Ağustos’ta başkent Kabil’i ele geçirdi.

10 gün içerisinde Afganistan’ı birkaç saat içerisinde ise Kabil’i ele geçiren Taliban, Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin kaçmasıyla birlikte yönetimi kontrol altına aldı. Fakat Taliban’ın ülke yönetimini ele geçirmesi büyük tepki çekti.

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