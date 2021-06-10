Alman bilim insanından kritik iddia: Corona dördüncü dalgayla mevsimsel olur

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgını dünya çapında can almaya devam ediyor. Worldometers’ın verilerine göre salgın başından bu yana 175 milyon kişi hastalığa yakalandı, 3.7 milyon kişi de hayatını kaybetti.

Salgını bitirebilmek için pek çok ülkede aşılama kampanyaları hız kazanırken, Alman bilim insanı Christian Drosten’den sürecin gidişatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Charité Üniversite Hastanesi’nde viroloji bölümünün başında yer alan Drosten, corona virüsü pandemisinin önümüzdeki sonbahar veya kış aylarında mevsimsel bir epidemiye dönüşeceğini savundu.

‘GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ’



The Guardian’ın haberine göre, yaz mevsiminin ardından vakaların yeniden artışa geçeceğini ancak bunun kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Bu süreci dördüncü dalga olarak tanımlayan Drosten, ‘yeni, endemik aşama’ olarak adlandırdı. Söz konusu dönemin birkaç yıl sürebileceğini ancak destek aşılarla savuşturulabileceğini belirten Drosten, “An itibarıyla geçiş sürecindeyiz. Sıradaki hedefimiz yetişkin nüfusun yüzde 80’inini aşılamak. Almanya’da bu hedefe eylül ayının ortasında ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Almanya’da paylaşılan son verilere göre nüfusun yüzde 23’ü çift doz, yüzde 47’si ise tek doz aşı olmuş durumda.