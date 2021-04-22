Alman TV’sinden skandal yayın: Atatürk’ü alet ediyorlar

Almanya’nın devlet televizyonu ZDF, karanlık ve iğrenç Hitler dönemine, yüzyılın devrimcisi Atatürk'ün adını karıştırmaya kalktı.

ZDF info adıyla hazırlanan ve bir ay önce sosyal medyaya yüklenen 1 dakika 43 saniyelik, “Hitler'in Atatürk'e bakışı”, “Onu mu örnek aldı?” başlıklı video, Avrupa'da yaşayan Türkler'i ayağa kaldırdı.

İki yıl önce yapılan ZDF programına gelen tepkilere rağmen, kışkırtıcı bu video sosyal medyaya yüklendi. CHP Almanya Birlikleri, kınama mesajları gönderdi.

Bu iğrençliğe karşı Türkiye'den veya Berlin'deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden ise henüz bir ses yok.

ÖNCE ATATÜRK TANITILDI

Almanca kısa video, “1919/20: Birinci Dünya Savaşı sona erdi. Osmanlı İmparatorluğu, Almanya'nın yanında savaşa girdi ve kaybetti. Sevr Anlaşması imzalandı ve ülke kazanan ülkelerin kontrolüne girdi. Genç bir subay bunu kabullenemedi. Milli mücadelesini başlattı ve işgalci güçlere karşı savaşarak kazandı. Onun adı, Mustafa Kemal'di. Sonra Atatürk adıyla anıldı” ifadesiyle başlıyor.

Ardından, Mustafa Kemal’a yönelik iftira dolu bir metin ve yorum paylaşılıyor. Türklerin büyük tepkisini çeken videoda, “Atatürk'ün, işgalci müttefiklere karşı mücadelesi Alman sağı tarafından kullanılıyor. Sağ partiler, bunu bir örnek olarak alabileceğini düşünüyor. Almanya, bir Alman Mustafa'sına muhtaç… O sıralar küçük Nasyonal Sosyalist Parti NSDAP özellikle milli gururla doluyor. 1923 yılında Naziler, “Münih'te bir Ankara” talep ediyor. Atatürk'ün Türkiye'yi kurtardığı yöntemden ilham alındı. Ve on yıl sonra Hitler, Atatürk'ü parlayan yıldız olarak tanımlıyor ve Atatürk'ün geçici olarak komünist gruplarla çalışmasını görmezden geliyor. Onun, Osmanlı halkını oluşturan diğer etnik grupları dışlayıp ‚’Türk halkı’ oluşturmasından çok etkileniyorlar” denildi.

İFTİRALARA SERT TEPKİLER

Videonun metinlerinin Konstantin Flemig tarafından yazıldığı, dizaynının ise Marie-Loise Petersen tarafından yapıldığı açıklandı.

Almanya'daki Türk toplumu, iftira ve yalan dolu bu videodan sonra ayağa kalktı. Atatürkçü Düşünce Dernekleri ve çeşitli kuruluşlar, ZDF'yi protesto etti.

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