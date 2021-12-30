Almanya 4 bin euro maaşla 1.5 milyon işçi arıyor

Ülkede 1960’lardaki ekonomik mucize sonrası ilk kez tam istihdama ulaşıldı. Almanya en çok, yuva öğretmeni, hasta bakıcı, hemşire, su tesisatçısı, TIR şoförü, garson ve hizmet sektörüne eleman arıyor. Bir garsonun maaşı, net olarak 3 bin Euro'yu aşıyor.

Ali GÜLEN

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Almanya’da, 2022 yılında büyük bir ekonomik sıçrama başlıyor ve tam istihdama ulaşıldı. Ülkede şu anda işsizlik yüzde 3 civarında. Bu 1960'lardaki ekonomik sıçramadan sonra bir ilk olurken, iş piyasasında yaklaşık 1.5 milyonluk bir açık var.

Çeşitli Alman birimlerinden gelen bilgilere göre, ülkede 230 bin yuva eğitmeni, 300 bin hemşire ve yaşlı- hasta bakıcı açığı var. Alman Şehirler Birliği, bu konuda acil ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

GARSON BULMAK DA ZOR

Gastronomi çalışanları ile ilgili çalışmalar yapan Dehoga Derneği, büyük açıktan şikayetçi olduklarını duyurdu. Ülkedeki restoranların yüzde 80'inde personel sıkıntısı bulunuyor.

Deneyimli bir garsonun aylığı bahşişlerle birlikte net 3000 Euro’yu aşıyor. Bunun brütü 4000’i geçiyor. Ayrıca bir su tesisatçısı bulabilmek için firmalar ortalama 171 gün işçi arıyor.

Hemen her alanda kalifiye eleman ihtiyacı olduğu vurgulanırken, önümüzdeki yıl ücretlerin daha artması ile bu sektörlerde ortalama brüt maaşlar 4000 Euro'yu bulacak.

TIR SÜRÜCÜSÜ BULUNAMIYOR

Sadece kalifiye elemanlar değil, hizmet sektöründe ve nakliye alanında da büyük eleman açıkları var. En çok arananlar ise dozer, kazıcı-eskavatör ve TIR sürücüleri.

Freiburg Üniversitesi'nden Prof. Lars Feld, gelecek yılların çalışanlar için altın yıllar olacağını söyledi. İşçi ücretlerinin artmasının en önemli nedenlerinden biri, şirketlerin kalifiye eleman bulabilmek için daha yüksek ücretler vermeyi kabul etmesi.

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