Almanya seyahat uyarısını kaldırıyor

Dünya genelinde corona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları ile normal hayata dönüşe bir adım daha yaklaşılıyor. Almanya, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu riskli bölgelere yönelik yaptığı seyahat uyarısını kaldırıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, “Birçok yerde enfeksiyon sayısı düşüyor ve giderek daha fazla vatandaş aşılanıyor. Uzun aylar süren karantinadan sonra daha fazla normalleşme bekleyebiliriz, bu aynı zamanda seyahat için de geçerli” ifadelerini kullandı.

Bakan Maas, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200’ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren seyahat uyarısının kaldırılacağını duyurdu. Almanya, Türkiye dahil birçok ülkeyi riskli bölgeler listesine eklemişti.

“YENİ VAKA SAYILARI DÜŞTÜ”

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye COVID-19’dan ciddi şekilde etkilendi, ancak yeni enfeksiyonların sayısı düştü. Almanya’da ve Avrupa’nın büyük bölümlerinde epidemiyolojik durumun iyileşmesi, ilerleyen aşılar ve Dijital COVID Sertifikasının (DCC) 1 Temmuz 2021’de tanıtılması seyahati kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak.

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