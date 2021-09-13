Almanya’da Başbakan adayları televizyonda kapıştı: Kazanan SPD’nin adayı Scholz

Almanya’da seçimler için geri sayım sürerken üç Başbakan adayı televizyon programında karşı karşıya geldi. Televizyon tartışmasının galibi Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Olaf Scholz oldu.

Sozcu.com.tr

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Almanya'da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Yeşiller Partisi Başbakan adayı Annalena Baerbock ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başbakan adayı Olaf Scholz, ARD ve ZDF televizyonlarının ortaklaşa düzenledikleri tartışma programında karşı karşıya geldi.

Yayın sırasında kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre Scholz, yüzde 41 oy alarak tartışmanın galibi oldu. Laschet yüzde 27 ile ikinci, Baerbock ise yüzde 25 oy alarak üçüncü oldu. TV düellosunun ana gündemini, koalisyon ortakları, çevre politikaları ve maliyetleri, göçmen sorunu ve emeklilik gibi konular oluşturdu.

4 YIL ÖNCE YÜZDE 25.5 OY



2017 yılında yapılan genel seçimlerde Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32.9 oranında oy alarak seçimden birinci parti olarak çıkmıştı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 25.5 oy oranı ile ikinci parti olmuştu.

Almanya 2013 yılından beri Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin oluşturduğu ‘Büyük Koalisyon' hükümetleriyle yönetiliyor.