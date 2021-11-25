Almanya’da ‘Cem Özdemir’ krizi

Almanya’da yeni hükümetin ortağı Yeşiller’de, Cem Özdemir’in 'Tarım bakanı olmak istemesi' kriz çıkardı. Eski bakan ve sol grubun lideri Jürgen Trittin ile ekibi, koalisyonu onaylamama resti çekti. Eğer koalisyon onaylanmazsa hükümet kurulamayacak. Yeşil sol kanat, "Cem Özdemir’in bakanlığını sindiremeyiz. Gerekirse bölünürüz" açıklamasını yaptı.

Ali GÜLEN

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Almanya’da hükümeti kurmak için anlaşan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Liberaller (FDP), koalisyon protokolünü açıkladı. SPD ve Libareller, bu protokol ile yeni bakanları parti kurullarına onaylatırken, Yeşiller'de büyük kriz çıktı.

Yeşiller'in eski bakan ve sol (Linke) kanadının lideri Jürgen Trittin, Realos (gerçekçi) denilen kanadın, Cem Özdemir'i “Tarım Bakanı” olarak getirmesine karşı direnişe geçti. Sol kanat, gerekirse koalisyon protokolüne onay vermeyeceğini açıkladı. Böyle olursa, üçlü koalisyon tehlikeye girecek. Söz konusu olay sonrası Yeşiller'in bölünmesi bile ülkede tartışılıyor.

BERLİN'DE YEŞİL ZİRVE

Yeşiller'in Berlin'deki toplantısına Jürgen Trittin, Claudia Roth, yeni eşbaşkanlar Annalena Baerbock ve Robert Habeck'le birlikte tüm parti önde gelenleri, delegeler katıldı. Önce, Cem Özdemir'i destekleyen Realos (gerçekçiler) kanadı, kabine için kendilerine düşen 5 bakanlıktan bazılarını onaylamamakta direndi. Özdemir ve Aile Bakanı'nın görevleri kesinleşemedi.

CLAUDIA ROTH, HOFREITER'İ TESELLİ ETTİ

Önce Çevre Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Anton Hofreiter da tasfiye edildi. Hofreiter, çok şaşırırken, eski eş başkan ve Yeşiller'in efsanevi ismi Claudia Roth, “Gel bakalım Anton“ diyerek onu salonun bir köşesine konuşmaya çağırdı.

Hofreiter, gazetecilerin “Kırgın mısınız?” sorularına karşı, “Yaptığımız koalisyon anlaşması çok güzel” cevabını verdi. Katrin Göring- Eckardt da, Aile Bakanlığı için destek alamadı.

SOL KANAT LİDERİ: GEREKİRSE BÖLÜNÜR

Yeşiller'in sol kanadından önemli bir isim, Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, “Biz Özdemir'in bunu almasını kabul edemeyiz, sindiremeyiz. Bu bir güç sorunudur. Partinin bölünmesi bile söz konusu“ açıklaması yaptı.

Realos kanadı, Cem Özdemir'in Tarım Bakanlığı'nı kabul ettirdi ama bu kez sol kanat devreye girdi ve “Cem Özdemir'e karşı, koalisyon protokolünü onaylamama” resti çekti.

Steffi Lemke'nin ise Çevre Bakanlığı'nı alması kesinleşti. Ama Cem Özdemir'in Tarım Bakanlığı ile Aile Bakanlığı netleşmedi. Yeşiller'in kabine listesi bugüne kaldı.

CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

Cem Özdemir, 21 Aralık 1965, Bad Urach’ta dünyaya geldi. Türk ve Çerkes kökenli Alman siyasetçi. 2008-2018 yılları arasında Birlik 90/Yeşiller partisinin eş başkanlık görevini Claudia Roth ve Simone Peter ile birlikte yürüttü. Halen AlmanYa Federal Meclisi’nde Yeşiller Partisi milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Babası Çerkes kökenli olan Özdemir Türkiye’den göç eden Tokatlı bir ailenin oğlu olarak Almanya’nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinde, Bad Urach kentinde dünyaya geldi. Lisenin ardından sosyal pedagoji eğitimi aldı. 1987’den itibaren eğitimci ve serbest gazeteci olarak meslek hayatına atıldı.

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