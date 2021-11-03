Almanya’da Covid-19 vakaları arttı: Kapanma geliyor

Almanya’da corona virüsü vakaları patladı. Yoğun bakımdakilerin çoğu aşılanmamış olanlar. Bu nedenle, aşı yaptırmayanlara sert kurallar getiriliyor. Onlar için "yeni kapanma" olacak.

Ali GÜLEN

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Sonbaharın giderek etkisini hissettirmesiyle corona virüsü vakaları fırladı. Aşı yaptırmayanlardaki vaka sayısı, geçen yılki rakamları bile solladı.

Almanya'da Başbakan Merkel, partisinin yürütme kurulu toplantısında “Aşılanmamış kişiler için ciddi kısıtlamalar” mesajını verdi.

Bu amaçla haftaya Çarşamba günü Eyalet Başbakanları ile yeni bir zirve düzenlenecek.

Sayıların hızla artması, ölüm oranlarının yükselmesi, hastanelerde yeniden yatakların dolması nedeniyle “aşısızlara karşı sert önlemler” başlatılacak. Eyaletlere bu konuda yetki verileceği belirtilirken, ilk sert adımlar Baden Württemberg'den geldi.

ARTIK HIZLI TEST YETMİYOR

Eyalette, yoğun bakım ünitelerinin doluluğu kritik seviyeyi aştı. 284 corona vakasından 148’inin entübe olduğu açıklandı. Hastaların çok büyük kısmı aşısızlardan oluşurken eyalet hükümeti, aşılanmamış ya da corona virüsünden iyileşmemiş kişilere “PCR testi” mecburiyeti getirdi. Artık hızlı testler kabul edilmeyecek.

Ülkede kamusal alanlardan, sadece aşılanmış ya da corona virüsü atlattığı için vücudunda antikor oluşmuş kişilerin yararlanması da tartışılıyor.

Restoranlar, müzeler, sinema ve tiyatrolar için de aynı kural geçerli olabilecek. Birçok eyalet de, artık sadece 2 G Kuralı'nı (Aşılanmış ya da antikor oluşturmuş kişilere izin verilmesi) hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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