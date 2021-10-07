Almanya’da Nazi skandalı: Hitler’in sağ kolu Goebbels ‘onursal vatandaş’

Almanya'da Nazi döneminde Adolf Hitler'in sağ kolu olarak bilinen Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in, 70 yılı aşkın süre önce verilen 'onursal vatandaşlık' statüsünün kaldırılmadığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da Nazi döneminden günümüze kadar uzanan bir skandal ülkenin gündemine oturdu. Nazi Almanyası döneminde Adolf Hitler’in sağ kolu olan ve Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels’le ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

The Times’ın haberine göre 1930’lu yıllarda Hitler, Hermann Goering ve Wilhelm Frick gibi dönemin Nazi liderlerine Berlin çevresindeki bölgelerden ‘onursal vatandaşlık’ veriliyordu. Goebbels de bu isimler arasında yer alıyordu.

HİTLER’İN KALDIRILDI

Alman film endüstrisinin merkezi olan ve şu an Potsdam’a bağlı Babelsberg’den onursal vatandaşlık verilen Goebbels’in bu statüyü halen koruduğu öğrenildi. 1945’te Hitler, Frick ve Goering’den onursal vatandaşlık geri alınsa da Goebbels’in bu kapsamın dışında kaldığı yıllar sonra ortaya çıkmış oldu.

Potsdam şehri yetkilileri, durumun geçtiğimiz aylarda tespit edildiğini ve bu yıl içinde statünün kaldırılacağını açıkladı.

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