Almanya’da pasaport krizi büyüyor: Türkler gider ama dönemez

Almanya’daki Türk konsolosluklarında pasaport yenileme, noter ve nüfus işlemlerindeki randevu sorunu büyüyor. Biyometrik pasaportların 10 yılı doldu ve Almanya'daki Türklerin büyük kısmı pasaportsuz kaldı. Konsolosluklar aylar sonraya bile randevu veremiyor ve aylarca insanlar geçersiz pasaportla kalmak zorunda.

Frankfurt Yabancılar Dairesi, “Geçerli pasaportu olmayan Türkler, ülkemizi terk edebilir ama tekrar gelemez. Ayrıca, pasaportunun süresi bittiği halde Almanya'da kalanlar, cezayi takibata uğrar” açıklaması yaptı.

YABANCILAR DAİRESİ AÇIKLADI



SÖZCÜ'nün uyarıcı haberlerinden sonra bazı dernek yöneticileri, sorunun en çok yaşandığı yer Frankfurt Başkonsolosluğu olduğu için konuyu Frankfurt Yabancılar Dairesi'ne sordu. Yabancılar Dairesi Başkanı Norbert Euler, yazılı ve uzun bir cevap verdi. Euler, “Corona pandemisinin, yeni dijital pasaport vermede gecikmenin gerekçesi olamayacağını, çünkü bu salgının bir yıldan beri var olduğunu” yazdı.

BAŞKONSOLOS İLE GÖRÜŞÜLECEK

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer ile mart ayı başında görüşeceklerini belirten Euler, “Türkiye'nin verdiği biyometrik pasaportların üzerinden 10 yıl geçtiğinin ve birçoğunun geçersiz olduğunun farkındayız. Ne olursa olsun, pasaport ilgili ülkenin işi. Başkonsolos tarafından olası çözüm önerilerini de dinleyeceğiz” dedi.

Euler, pasaport yenilemenin kişinin kendi sorumluluğunda bulunduğunu belirtti ve başkonsolosluğun sunacağı çözümlerden bağımsız olarak İkamet İzni Yasası'nın 3. Maddesi uyarınca, kişinin zamanında başvurusunun mecburiyet olduğunu vurguladı.

POLİSE YAKALANAN CEZA ALIR

Zamanında başvuran kişinin, bunu kanıtlaması halinde oturum izni açısından müsamaha gösterilebileceğini belirten Başkan Euler, “İkamet Yasası'nın 95. maddesine göre, geçerli ulusal pasaport olmadan Almanya'da kalmak suçtur. Bir Türk vatandaşı böyleyse, bu durum da cezalandırılır. Pandemi nedeniyle gecikme ya da başvurunun geç cevaplanması gibi gerekçeler, cezalandırma olasılığını kaldırmaz. Polis kontrolünde geçersiz pasaportla yakalananlar ceza alır” diye özellikle vurguladı.

ÇIKIŞTA TESPİT YAPILIRSA…



Euler, geçersiz pasaportla Almanya'dan çıkılabileceğini, çıkışta bu durumun tespit edileceği ve cezai hüküm uygulanacağı; kişinin dönüşte ise Almanya'ya giremeyeceğini de belirtti. Başkan Euler, “Ayrıca uçuş firmaları ya da hava yollarının geçerli bir pasaportu olmayanları almayacağını da bilmenizi isterim” diye konuştu.

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