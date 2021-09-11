Almanya’da seçim öncesi skandal kareler: Silahlarla poz vermiş
Almanya'da bu ay yapılacak seçim öncesinde Yeşiller Partisi'nin adayı Vaniessa Rashid'in 2015'te çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Almanya’nın çok okunan gazetesi Bild’de yer alan haberde, 30 yaşındaki Vaniessa Rashid’in 2015 yılında çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.
Henüz 2 yıllık bir Yeşiller Partisi mensubuyken çekilen fotoğraflarda Rashid, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde askerlerle birlikte silahları incelerken görülüyor. Bazı fotoğraflarda Rashid’in ağır silahları tutması ve poz vermesi dikkat çekiyor.
Bild, Rashid’in bu fotoğrafları 14 Nisan 2015 yılında Facebook profiline yüklediğini yazarken, “Fotoğraflar şimdi silindi. Kendisi 1997 yılında o bölgeden henüz 6 yaşındayken Almanya’ya geldi” yorumunu yaptı. Gazeteye konuşan Rashid, “IŞİD’e karşı savaşan peşmergeyi ziyaret ettiğimde çekildi bu fotoğraf” dedi. Rashid, Yezidiler’in IŞİD’den kurtarıldıktan sonra fotoğrafların çekildiğini söylese de Bild, bölgenin IŞİD’den Kasım 2015’te temizlendiğini hatırlattı.
Rashid, “Fotoğrafların yanlış anlaşılmasından endişe ettiğim için fotoğrafları sildim” ifadesini kullandı.