Almanya’da seçim yarışı kızıştı

Gelecek ay sandıklara gidecek Almanya'da seçim yarışı kızışıyor... Merkel'in muhafazakar partisinde yerine geçecek isim için yarış devam ederken, anket sonuçlarına göre Sosyal Demokrat Parti'nin de makası açmaya başladığı ortaya çıktı.

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Almanya’da taşları yerinden oynatacak genel seçimler için geri sayım başladı…

Bugün Alman Bild am Sonntag gazetesinin yayınladığı ankete göre yıllardı muhalefet konumunda olan Sosyal Demokrat Parti, Merkel’in siyaseti bırakmasıyla oy oranları giderek eriyen muhafazakalarla arasındaki farkı açtı.

Anket sonuçlarına göre SPD oy oranlarını yüzde 2 artırarak yüzde 24’e çıkardı. Muhafazakarlar ise oylarını kaybederken yüzde 21 seviyesine düştü.

26 Eylül’de seçime gidecek Almanya’da Merkel’in Hıristiyan Demokratları (CDU) ve Bavyera’daki kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CSU) oyları iyice düştü. Merkel’in yerine CDU’nun başına gelen Armin Laschet’e tepkiler devam ediyor. 16 yıl sonra koltuğu bırakma kararı alan ve arka arkaya dört genel seçimden zaferle ayrılan Merkel’in yerine gelen Laschet’in geçen ay Almanya’daki sel felaketini yaşayan bölgeye gittiği sırada çekilmiş görüntüleri büyük tepki yarattı. Laschet, alanda gülerken görüntülenmişti.

Araştırma şirketi INSA’nın yaptığı ankette SPD’nin adayı Olaf Scholz, oyların yüzde 31’ini alırken, Laschet oyların yüzde 10’unu Yeşillerin adayı Annalena Baerbock ise oyların yüzde 14’ünü aldı. Üç liderin de bu akşam televizyonda bir münazaraya katılması bekleniyor.



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