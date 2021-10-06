Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon görüşmeleri başlıyor

Almanya'da Yeşiller ve iş dünyası yanlısı FDP, geçen ay düzenlenen genel seçimlerde birinci gelen merkez sol parti Sosyal Demokratlar (SPD) ile üç ortaklı koalisyon hükümetini kurma görüşmelerine başlamak için anlaştılar.

Sozcu.com.tr

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SPD, 26 Eylül’de gerçekleşen seçimlerde CDU/CSU muhafazakar bloğunu az bir farkla yense de hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.

Seçimlerin ardından üç parti arasında yapılacak bu görüşmeler Almanya’yı adını partilerin renklerinden alan “trafik ışıkları” koalisyonunu kurmaya bir adım daha yaklaştıracak.

Seçim sonuçlarının çok yakın olması hem SPD’nin hem de muhafazakarların iktidarı sağlayabilmek için daha küçük partilerle koalisyon görüşmelerine başlamasına neden oldu.

‘TEKLİFİ KABUL ETTİK’



FDP Başkanı Christian Lindner, SPD Başkanı Olaf Scholz ile temasta bulunduğunu ekleyerek gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yeşiller, SPD ile ilk istikşafi görüşmelerin düzenlenmesini teklif etti; biz de teklifi kabul ettik” dedi.

Lindner, SPD ile üçlü koalisyon görüşmelerinin yarın başlamasını Scholz’a teklif ettiğini açıkladı.

Hem FDP hem de Yeşiller muhafazakarlarla görüşmelerin yapılması seçeneğini açık tutsa da şimdilik eş zamanlı görüşmeler yapmayacaklarını belirttiler.