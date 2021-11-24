Almanya’da yeni koalisyon duyuruldu! Merkel dönemi resmen sona erdi

Almanya’da yeni hükümet kuruluyor. Koalisyon, "Geleceğin Almanya’sını kuruyoruz" diyerek önemli yenilikleri açıkladı. Koalisyon protokolünün duyurulmasıyla Almanya'da Merkel dönemi resmen biterken, yeni Başbakan SPD lideri Olaf Scholz olacak. Öte yandan 2030’a kadar tüm ülkede yenilenebilir enerjiye geçilecek, çifte vatandaşlık kolaylaşacak ve konut krizine çözüm için destek verilecek.

Ali GÜLEN

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26 Eylül’de Almanya’da yapılan genel seçimlerin ardından yaklaşık iki ay süren koalisyon görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Yabancıları da ilgilendiren, “Çifte vatandaşlık kolaylığı ve uyumla ilgili iyileştirmeler“ bölümleri de yaklaşık 180 sayfalık protokolde yer aldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ile Liberal Parti (FDP) adına 300 müzakerecinin görüşmelerinin sonunda, önümüzdeki dört yıl için Almanya'yı yönetecek hükümet belirlendi.

7-8 Aralık'ta Meclis'in güvenoyuna sunulacak hükümette Başbakanlık görevini SPD lideri Olaf Scholz alacak. Dışişleri Bakanı Yeşiller'in Eşbaşkanı Annalena Baerbock, Maliye Bakanı ise FDP lideri Christian Lindner olacak.

KİM, HANGİ BAKANLIKLARI ALDI?

Protokole göre hükümetteki en güçlü parti olan SPD, Başbakanlık, İçişleri bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı (inşaat ve konut), Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Sağlık, Ekonomi İşbirliği bakanlıklarını aldı.

Yeşiller; Ekonomi ve İklim, Dışişleri Bakanlığı, Aile, Tarım ve Çevre bakanlıklarını aldı. Liberaller ise, Maliye, Adalet, Ulaştırma-Dijitalleşme, Eğitim- Araştırma bakanlıklarını yürütecek. Koalisyon anlaşması her üç partinin liderleri tarafından açıklandı.

“GELECEĞİ KURUYORUZ”

Anlaşma, geleceğin Almanya'sını inşa etmeye yönelik bir protokol olarak açıklandı. SPD Eşbaşkanı Saskia Esken, “Yapmaya çalıştığımız şey, bir yasama organının önüne geçiyor. Biz geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun temellerini attık“ mesajı gönderdi. Koalisyonun, yenilikleri şöyle olacak:

ASGARİ ÜCRET 12 EURO: Asgari ücret 12 Euro'ya çıkarılacak. Ardından, piyasa gereklerine göre artış olacak. Almanya'da yaşlı nüfus fazla ve hayat giderek uzuyor. Bu nedenle hem corona salgını, hem de bakıma muhtaç yaşlı nüfus nedeniyle, bakım personeline ilk olarak 1 Milyar Euro'luk destek verilecek. Bunun ayrıntıları sonra açıklanacak. SPD lideri Olaf Scholz, “Salgına karşı aşılama ve tamamlayıcı aşılara hız vereceğiz“ diye konuştu.

HERKESE YAKIN YÖNETİM: Yeni koalisyonun başbakanı Olaf Scholz, “Halkın ulaşabileceği, göz hizasında bir yönetim” diyerek, toplumla birlikte ve iç içe bir yönetim tarzından söz etti. Scholz, “Toplumsal birliktelikle güçlü bir yönetim ve daha iyi bir Almanya yaratacağız“ dedi.

DEMİRYOLLARINA YATIRIM: Toplu taşımada daha etkin olabilmek için Alman Demiryolları'na daha çok yatırım yapılacak. Daha önce, demiryollarının ikiye bölünmesi tartışılıyordu ancak bu yer almadı. Otobanlar ve otoyollar iyileştirilecek, yeni yatırımlar olacak.

BORÇLANMAYA FREN: Aşırı borçlanma ve borçların artırılmasına engel getiriliyor. Ancak bu 2023'ten sonra gerçekleşecek. Devletin borçlanması durdurulurken, bunun iklim koruma, dijitalleşme, eğitim- araştırma- altyapı ve yatırımları engellememesine dikkate edilecek. İşsizliğin artması önlenecek.

FAİZDE VERGİLENDİRİLMEYEN BÖLÜM: Faiz gelirlerinde vergiden muaf miktarın kaldırılması söz konusu değil. Bu alandaki vergiler 2023 yılına kadar artmayacak. Vergiden düşülen faiz miktarı ise 1000 Euro'dan 2000 Euro'ya çıkarılacak. Bu özellikle, küçük hesap sahiplerini ilgilendiriyor.

KÖMÜR TARİH OLUYOR: Almanya, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjiye geçecek. Sanayide ve ısınmada kömür tarih olacak. Bu tarihe kadar, tüm enerjinin yüzde 80'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Elektrik de bu sistemle üretilecek.

ÇİFTE VATANDAŞLIK VAR, EMEKLİLİK KESİNTİSİ YOK: Çifte vatandaşlık kolaylaştırılacak. Yaşlı kuşakta Almanca bilgisi aranmayacak. Emekli maaşlarında kesinti gerçekleşmeyecek ve 67 olan emeklilik yaşı artırılmayacak. Emeklilikte aylık bağlama oranları ise yüzde 20'lerde kalacak. Yıllar içinde emekli maaşlarına zam gelecek, 10 yıldaki artış yüzde 30'ları bulacak.

İŞTE OLASI KABİNE

Yeni hükümette bakanlıkların paylaşımı tamamlandı ama isimleri üzerinde görüşmeler ve tartışmalar sürüyor. Büyük olasılıkla, görevleri kendi aralarında değişebilseler de yeni hükümet şu isimlerle olacak:

Başbakan (SPD): Olaf Scholz

Maliye Bakanı (Liberaller): Christien Lindner

Ekonomi ve İklim Koruma (Yeşiller): Robert Habeck

Dışişleri (Yeşiller): Annalena Baerbock

İçişleri (SPD): Christine Lambrecht

Gelişim ve İmar (SPD): (Büyük olasılıkla) Svenja Schulze

Sağlık (SPD): Michael Theurer

Çalışma ve Sosyal İşler (SPD): Hubertus Heil

Ulaştırma (Liberaller): Volker Wissing

Savunma (Liberaller): Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Adalet (Liberaller): Marco Buschmann

Çevre Bakanlığı (Yeşiller): (Büyük olasılıkla) Steffi Lemke

Tarım Bakanlığı (Yeşiller): Anton Hofreiter

Eğitim ve Araştırma (SPD): Klara Geywitz

Aile (Yeşiller): Katrin Göring-Eckardt (Bu bakanlıkta Cem Özdemir'in adı da geçiyor.)

Gelişim/Araştırma (SPD): Baerbel Kofler

Devlet Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı (SPD): Wolfgang Schmidt

15 yılı aşkın bir süredir Başbakanlık görevini sürdüren Angela Merkel’in görevi de resmen sona erdi.

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