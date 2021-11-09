Almanya’da “yeniden seçim” resti ortamı gerdi

Almanya'da, 26 Eylül günü yapılan genel seçimden birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti ile hükümet kurmak istediği Yeşiller ve Liberaller (FDP) arasındaki çalışmalar sürüyor. Talepleri, Liberaller’e takılan Yeşiller, "Böyle giderse yeniden seçim gerekebilir" açıklaması yaptı.

Ali GÜLEN

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Almanya’da hükümet kurma çalışmaları sancılı bir şekilde ilerliyor…

Yeşiller Partisi'nin, özellikle iklim değişikliği ile ilgili sunduğu tekliflerin Liberaller tarafından reddedilmesi görüşmeleri yavaşlatıyor.

Liberaller ve kısmen de SPD, Yeşiller'in Almanya için sunduğu önlemler paketinin dünyanın tümü için pek bir anlam ifade etmeyeceğini ve bir geçiş dönemini savunuyor.

İçten yanmalı motorların tamamen yasaklanması, fosil yakıt kullanan işletmelere ya da enerji şirketlerine sübvansiyonların kesilmesi, otobanlarda hız sınırı olması teklifini kabul ettiremeyen Yeşiller, “Böyle giderse, yeniden seçim yapalım” restini çekti.

KİMSE İSTEMEZ AMA…

Baden Württemberg Eyaleti Winfried Hermann, FDP'nin sürekli engel çıkardığını belirterek, “Bu yüzden görüşmelerde ilerleme sağlanamıyor. Eğer önümüzdeki günlerde de, özellikle iklimin korunması konusunda anlaşamazsak, yeniden seçim gelebilir. Bunu net bir şekilde söylemek zamanı geldi. Kimse böyle olmasını istemez sanırım” diye konuştu.

Liberal Parti ise, toplumun Yeşiller’in politikalarıyla büyük değişimlere hazır olmadığını, statükonun büyük ölçüde korunmasından yana olmayı savunuyor.

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