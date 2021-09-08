Almanya’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 16 yaralı

Almanya'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak park halindeki araçlara çarpması sonucu 4’ü ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı.

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Almanya’da yoldan çıkan yolcu otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi. Ülkenin Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hagen kentinde bir yolcu otobüsü, 22 yaşındaki sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Önce park halindeki araçlara çarpan otobüs, ardından da karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Araçta sıkışan kamyon sürücüsü, kurtarma ekiplerinin yardımıyla ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölge trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.