Almanya’daki seçimlerde başörtüsü skandalı

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimler sırasında başörtülü bir kadının oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimler sırasında başörtüsü skandalı yaşandığı ortaya çıktı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Bergheim kentindeki oy verme işlemi sırasında 21 yaşındaki başörtülü kadının sandık görevlileri tarafından oy vermesine izin verilmediği aktarıldı.

Genç kadın yaşanan olayı kameraya çekerek sosyal medyada paylaşarak, “Oy kullanabilmem için başörtümü çıkarmam gerektiği söylendi” dedi.

ŞİKAYETİN ARDINDAN OY KULLANMASINA İZİN VERİLDİ

Sandık görevlileri, oy verme işlemi sırasında yüzün kimlik tespiti için açık olması gerektiğine dair olan yasaya atıfta bulunurken, kadının ilgili yasayı araştırması ve şehir yetkililerine şikayette bulunmasının ardından oy kullanmasına izin verildi.

BURKA İLE BAŞÖRTÜSÜNÜN KARIŞTIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Olayın ardından sandık görevlilerinin “burka” ile “başörtüsünü” karıştırdığı ifade edilerek olayın yanlış anlaşılma olduğu belirtildi.

Bergheim Belediye Başkanı Volker Miesler olayın ardından yaptığı açıklamada, “Bu olağanüstü yanlış değerlendirme için hiçbir mazeret yok. Böyle bir şey kesinlikle olmamalı” ifadelerini kullanarak, genç kadınla telefonda görüşerek makamına davet etti.

Sosyal medya yayılan görüntülerin ardından kullanıcılar, sandık görevlilerini İslamofobik ve ırkçı olmakla suçladı.

Bergheim Belediyesi kasabası tarafından yapılan açıklamada ise, genç kadının İslamofobik, ırkçı veya ayrımcı nedenlerle engellendiğine dair bir bulgu bulunmadığı belirtildi.