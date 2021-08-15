Almanya’dan Kabil çıkarması: A400M gönderiliyor

Taliban'ın Kabil'i kuşatmasının ardından Almanya'dan kritik bir hamle geldi.

SOZCU.COM.TR

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Alman ordusu Kabil’e A400M tipi uçak gönderme kararı aldı. Alman Bild am Sonntag gazetesinde yer alan haberde her uçakta 30 paraşütçü asker yer aldığı belirtilirken bu uçaklarla ülkedeki Alman diplomatik temsilciliklerinin tahliyesinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Uçakların diplomatik görevlileri Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e taşıması beklenirken buradan da görevlilerin Almanya’ya gönderileceği aktarıldı. Gazeteye açıklama yapan bir Alman Savunma Bakanlığı yetkilisi bu kararın gece alındığını açıkladı fakat operasyonun detaylarıyla ilgili bilgi vermedi.

Almanya’da normalde bu tarz kararların parlamentodan onay alındıktan sonra yapılması beklenirken, bölgede yaşanan hareketlilik sebebiyle bu kararın beklenmediği belirtildi.

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