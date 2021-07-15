Amazon ormanları alarm veriyor: Saldığı karbondioksit 3 kat fazla

Dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan Amazon ormanlarıyla ilgili çarpıcı bir araştırma yayınlandı. Nature dergisinde yer alan çalışmaya göre Amazon ormanları artık emdiğinden çok daha fazla karbondioksit salıyor.

Guardian’ın haberine göre 2010-2018 yılları arasında yapılan ölçümlere göre Amazon ormanlarındaki yangınlar yılda 1.5 milyar ton karbondioksit ortaya çıkarıyor. Ormanların yarım milyar ton karbondioksit emdiği belirtilirken, aradaki 1 milyar tonluk karbondioksit atmosferde kalmaya devam ediyor. Bu da Japonya’nın yılda ortaya çıkardığı miktara eşit.

Amazon ormanlarına zarar veren yangınların başlıca sebebi hayvan yetiştiriciliği ve soya üretimi için tarım alanı açmak olarak gösteriliyor. Ancak yangınlar olmadığı takdirde dahi, yüksek sıcaklıklar ve kuraklık Amazon ormanlarının güneydoğu bölümünü karbondioksit kaynağı haline getiriyor.

GLOBAL ANLAŞMA GEREKLİ



Amazon ormanlarının karbondioksit emme gücünü kaybetmesi, iklim değişikliği ve fosil yakıtların kullanımı konusunda acil önlemler almak gerektiğini gözler önüne seriyor.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden Luciana Gatti, “İlk kötü haber orman yangınları emilen karbondioksitten üç kat fazlasını ortaya çıkarıyor. İkinci kötü haber yüzde 30 ve daha fazla oranda ağaçların yok edildiği bölgelerde, yüzde 20 ve daha az yok edilen bölgelere göre 10 kat daha fazla karbon emisyonu görülüyor. Amazon ormanlarını kurtarmak için global bir anlaşmaya ihtiyacımız var” dedi.

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