Anket sonuçları ortaya çıkardı: ABD’de bugün seçim olsa…

Son dönemde Afganistan'da yaşanan gelişmeler sonucu eleştirilerin hedefinde olan ABD Başkanı Joe Biden, anketlerde de Donald Trump'ın gerisine düştü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de 2020 yılının Kasım ayında gerçekleşen Başkanlık seçimleri sırasında yüzde 51’e karşı yüzde 47 oyla eski başkan Donald Trump’ı geçerek ABD’nin yeni başkanı olan Joe Biden, son anketlerde eski başarısından oldukça uzakta…

Anket, eski Başkan Donald Trump’ın Joe Biden’ın uygulaması sonucu ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ‘fiyasko’ eleştirileri eşliğinde tamamlanmasının ardından, 20 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 1200 kayıtlı seçmenle yapıldı.

BİDEN GERİYE DÜŞTÜ

Emerson Polling tarafından yapılan son ankete göre, seçmenlerin yüzde 47’si Trump’a, yüzde 46’sı Biden’a oy vereceğini söylerken, yüzde 6’sı da bir başka adayı tercih edeceğini belirtti.

Ankete göre Demokrat seçmenlerin yüzde 39’u 2024 başkanlık seçiminde partinin Biden’dan başka bir aday göstermesini istediğini dile getirdi. Ancak Cumhuriyetçi Partili seçmen Trump etrafında kenetlenmiş durumda. Cumhuriyetçilerin yüzde 67’sinin Trump’a oy vermekten yana tereddüdü yok.

TRUMP DESTEKÇİLERİ ARTIYOR

Emerson College Anket Direktörü Spencer Kimball, “Bu veriler, Cumhuriyetçilerin ya Trump’ın ya da Trump yanlısı birinin adayları olmasını istediğini, aksi takdirde yarısının partiden ayrılabileceğini gösteriyor” dedi.

RealClearPolitics’e göre ABD’nin çekilmesiyle Afganistan’ın Taliban kontrolüne geçmesinden beri Biden’a halk desteği 4 puandan fazla azaldı. Biden’ın performansını beğenenlerin oranı yüzde 45’e inerken, beğenmeyenlerin oranı yüzde 49’u geçti.

İlginizi Çekebilir Biden'dan 11 Eylül çağrısı