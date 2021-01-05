Anlaşma imzalandı! Körfez krizi sona erdi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 41. zirvesi, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde düzenlendi. Zirvede katılımcı ülkeler, Katar ile krizi sonlandıran Al-Ula bildirisini imzaladı.

Zirvenin açılışını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kuveyt ve ABD'nin Körfez'de uzlaşma sağlama çabalarını takdir ettiklerini belirterek, “Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki entegrasyon güçlendirilmelidir. Körfez liderleri, dayanışma ve istikrarı teyit eden bir açıklama üzerinde anlaştılar” dedi.

“TARİHİ BİR BAŞARI”

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah yaptığı konuşmada, liderlerin zirve sırasında bildiri imzalamayı kabul ettiğini ifade ederek, “Zirve, ortak Körfez eylemimizi desteklemek ve bölge halklarının isteklerini gerçekleştirmek için yapılıyor” dedi.

Sabah, Körfez liderlerini ortak bir bildiri imzaladıkları için tebrik ederek bunu “tarihi bir başarı” olarak nitelendirdi. Kuveyt Emiri Sabah ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve başdanışmanı Jared Kushner'in Körfez anlaşmasını desteklemek için samimi çabalarını takdir etti. Zirveye Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Trump’ın danışmanı Kushner da katıldı.

SUUDİ ARABİSTAN: DİPLOMATİK İLİŞKİLER YENİDEN BAŞLADI

Zirve sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Suud, Katar ile Arap ülkeleri (Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır) arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını ve 3 yıldan fazla süren anlaşmazlığın sona erdiğini ifade etti.

Dört ülkenin uçuşlar da dahil olmak üzere Katar ile ilişkileri yeniden kurma konusunda anlaştıklarını belirten Suud, El-Ula Bildirisi'nin KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin sağlamlaşmasına ve içişlerine müdahale edilmemesine vurgu yaptığını açıkladı.

Bakan Suud, Körfez istikrarı ve dayanışması için yeni bir sayfa açıldığını belirterek, zirvenin Körfez güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide karşı ortak bir yanıt olduğunu, körfez ülkeleri arasındaki İslam inancına ve ortak bir kadere dayanan yakın, sağlam ilişkileri vurguladığını belirtti.

VELİAHT PRENS SELMAN İLE AL SANİ GÖRÜŞTÜ

Körfez krizi resmi olarak sona ermesini ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani bir araya geldi.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, El Ula kentindeki Maraya Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak Körfez işbirliği geliştirmenin yolları ele alındığı ifade edildi. Katar Emiri Al Sani'nin görüşmenin ardından Suudi Arabistan’dan ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan Selman, zirve için ülkeye gelen Al Sani’yi sarılarak karşılamış ve zirvenin ardından arabasıyla Al Sani’ye El Ula kentini gezdirmişti.

KÖRFEZ KRİZİ SONA ERDİ

Bildirinin imzalanmasıyla Körfez krizi 3,5 yılın ardından resmi olarak sona erdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017’de “terör gruplarını desteklediği” suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü. (İHA)

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