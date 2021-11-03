Ara seçimler öncesi Biden’a uyarı… Virginia’da valilik seçimlerini Cumhuriyetçi aday kazandı

ABD Başkanı Joe Biden'a 2022 ara seçimleri öncesi Virginia'dan uyarı gibi bir seçim sonucu geldi. Biden'ın Trump'a karşı 10 puan fark attığı eyalette, valilik seçimlerini Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin kazandı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Virginia eyaletinde gerçekleşen valilik seçimleri, ülke siyasetindeki son durum açısından kritik öneme sahip. Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Glenn Youngkin ile Demokrat Parti’nin adayı Terry McAuliffe arasında geçen yarışın kazananı belli oldu.

Associated Press’in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin yüzde 51, Demokrat rakibi eski Virginia Valisi Terry McAuliffe ise 48.3 oy aldı. Bu sonuçlara göre Youngkin seçimden zaferle ayrıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 2020 yılındaki Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a karşı Virginia’da 10 puan farkla zafer kazanmıştı. Analistler, Youngkin’in kazandığı seçim sonucunun 2022’deki ara seçimler öncesi Biden yönetimine bir uyarı mesajı niteliğinde olduğu yorumunda bulundu.