Arnavutluk’ta Edi Rama hükümeti güvenoyu aldı

Arnavutluk’ta Edi Rama başkanlığındaki yeni hükümet güvenoyu aldı. Sabaha kadar süren ve tartışmaların gölgesinde geçen oturum, 77 evet, 53 hayır ve bir çekimser oyla sonuçlandı.

Sozcu.com.tr

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Arnavutluk’ta 25 Nisan’da yapılan seçimin ardından yeni hükümet mecliste güvenoyuna sunuldu. Dün sabah toplanan Arnavutluk Meclisi, bugün saat 07.00'ye kadar aralıksız tartışmaların eşliğinde oturuma devam etti. Edi Rama'nın yönettiği ve siyasi programın da dahil olduğu hükümetin oylaması 77 evet, 53 hayır ve bir çekimser oy ile sonuçlandı. Başbakan Edi Rama öncülüğünde kurulan yeni hükümet, meclisten güvenoyu aldı.

Bir kez daha Başbakan Edi Rama öncülüğünde kurulan yeni hükümette Başbakan Yardımcısı Arben Ahmetaj seçildi. Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaxhka olurken, Savunma Bakanı Niko Peleshi, İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, Finans ve Ekonomi Bakanlı Delina İbrahimaj, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, Sağlık ve Sosyal Savunma Bakanı Ogerta Manastirliu, Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kushi, Adalet Bakanı Ulsi Manja, Kültür Bakanı Elva Margariti, Tarım ve Kırsal Gelişim Bakanı Frida Krifca, Turizm ve Çevre Bakanı Mirela Kumbaro Furxhi oldu.

Parlamento'dan Sorumlu Bakan Elisa Spiropali, Devlet ve İşletme Korumalığı Bakanı Edona Bilali, Devlet Gençlik ve Çocuk Koruma Bakanı Bora Muzhaqi, Devlet Hizmet Standardı Bakanı Milva Ekonomi oldu.

Yeni hükümet, Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı’ndaki yapılacak törende yemin etmesinin ardından resmen göreve başlayacak.